Celebrerà la Santa Messa seguendo il rito bizantino

(LaPresse) Dopo un volo di circa 50 minuti da Bratislava a Kosice, Papa Francesco si è spostato in auto nella vicina Presov, terra di martiri greco-cattolici ed è appena arrivato al Mestska Sportovahala per presiedere nel piazzale antistante la Divina Liturgia in rito bizantino. Bagno di folla per lui al suo arrivo.

