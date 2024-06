E' accaduto a Fairlawn nella zona di North Miller Road e Sand Run Parkway

Un camion è rimasto intrappolato in una voragine piena d’acqua a Fairlawn, in Ohio, nella zona di North Miller Road e Sand Run Parkway. Le strade sono state chiuse al traffico. L’autista del mezzo è riuscito da solo a mettersi in salvo.

