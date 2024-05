La vittima si era dato alla fuga e ha ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti

La polizia di Columbus in Ohio ha ucciso un uomo che aveva ingaggiato uno scontro a fuoco con gli agenti. Il 22enne, un uomo della sicurezza di un deposito Amazon a West Jefferson, aveva sparato al suo superiore sul posto di lavoro, mancando il bersaglio. Poi si è dato alla fuga in auto ed è stato intercettato dalla polizia. E’ sceso dalla vettura e ha aperto il fuoco verso un agente, ferendolo lievemente. Infine diversi poliziotti gli hanno sparato e Ali Hamsa Yusuf è morto per le ferite riportate. Le immagini sono state catturate dalla dash cam della macchina della polizia e dalla body cam di un agente.

