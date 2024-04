Insorgono le opposizioni. Chiara Braga del Pd attacca: "Episodio vergognoso e inaccettabile"

Bufera sulla vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, che sabato, ospite al programma ‘Chesarà’ di Serena Bortone, ha parlato del delicato tema dell’aborto. “Lungi da me giudicare le persone e le storie. Si giudica il principio: si scambia un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l’aborto – e anche la politica ha paura di dirlo – è un omicidio“, ha affermato Boccia.

Insorgono le opposizioni. Braga del Pd: “Questa è la Rai di Meloni”

Il video – in cui si vede l’estratto del programma – è immediatamente rimbalzato sui social, scatenando le reazioni delle opposizioni, a partire dalle parlamentari del Pd, la senatrice Cecilia d’Elia e la deputatata e capogruppo dem alla Camera, Chiara Braga. “Incoronata Boccia, vice direttrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico”, attacca su X D’Elia, mentre Braga in una nota definisce l’episodio “vergognoso e inaccettabile”.

E la capogruppo Pd si domanda: “Può ancora ricoprire il ruolo di vice direttrice del principale tg del Paese chi offende le donne e le leggi? C’è un problema nella più grande azienda culturale italiana che va dalla censura all’offesa delle leggi dello Stato. Che cosa spinga una donna a definire delitto un diritto che in Francia è in costituzione, resta un mistero. Di cui lei, la giornalista Incoronata Boccia – conclude – risponderà alla sua coscienza, ma di cui devono rispondere anche i vertici Rai.

