Il Fatto Quotidiano ha ripreso il caso avvenuto il 14 marzo 2023 durante un episodio di 'Oggi è un altro giorno'

Serena Bortone di nuovo al centro dell’attenzione dopo le polemiche sul caso Scurati e la sospensione da parte della Rai. Questa volta a essere sotto i riflettori è un’opera da “tre milioni di euro”, disegnata e firmata in diretta da Michelangelo Pistoletto e finita nel salotto della giornalista. L’episodio, ripreso oggi dal Fatto Quotidiano, risale al 14 marzo 2023 quando il decano dell’Arte povera è stato ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, il talk show condotto da Bortone su Rai1. La conduttrice prese uno specchio adagiato su un tavolino dello studio e chiese a Pistoletto di spiegare in diretta il significato del ‘terzo Paradiso’, una delle sue opere più famose. Questo cominciò a tratteggiarne lo schema sul vetro, poi Bortone disse: “Io poi me lo porto a casa, è mio lo specchio”. “Il prezzo poi lo vediamo”, replicò Pistoletto.

Effettivamente lo specchio apparteneva alla 53enne di Roma che dopo la trasmissione se lo portò a casa per davvero. Probabilmente non se ne sarebbe accorto nessuno se non fosse che la giornalista decise di aprire le porte del suo appartamento a Repubblica, che ha una rubrica dedicata proprio alle abitazioni delle persone famose. Il servizio, pubblicato il 17 dicembre, è stato visto anche in Rai “dove i commenti sulla vicenda che riguarda la collega non sono esattamente benevoli. C’è anzi chi sostiene si tratti di una violazione del codice etico, alla voce ‘professionalità'”, scrive il Fatto Quotidiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata