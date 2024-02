Traffico impazzito, sul posto polizia e carabinieri. I manifestanti: "Non ce ne andiamo finché il governo non ci incontrerà"

Il movimento degli agricoltori si spacca e, dopo la manifestazione a piazza della Repubblica a Roma, alcuni hanno deciso di bloccare la via Nomentana con circa un centinaio di trattori.

“Noi da qui non ce ne andiamo finché il governo non ci incontrerà”, spiega Denis un agricoltore che viene dall’Emilia Romagna. Traffico impazzito, sul posto polizia e carabinieri. Sul posto le pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano hanno dovuto procedere alla chiusura via Nomentana, nel tratto compreso tra viale Sora Lella e il GRA. Ulteriori unità della polizia locale stanno fornendo ausilio per i servizi di viabilità nella zona.

