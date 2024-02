La manifestazione a Roma contro le politiche agricole comunitarie

Agricoltori ancora in piazza. Dopo due settimane di presidi gli agricoltori provenienti da tutta Italia sono nuovamente scesi in strada a bordo dei trattori per protestare contro le politiche agricole comunitarie. “Vogliamo un tavolo permanente dal governo – spiega Salvatore Fais, uno dei leader della protesta, a margine della manifestazione a piazza della Repubblica a Roma – da qui non ce ne andremo finché il governo non ci dimostra con i fatti che è dalla nostra parte”.

