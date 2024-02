Sono gli ospiti della puntata di 'Che tempo che fa' del 18 febbraio

Il premio Oscar Martin Scorsese, regista, sceneggiatore e produttore di ‘Killers of the Flower Moon’, il cantante Ghali, tra i protagonisti della 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Casa mia’, quarto classificato al festival e che conta già oltre 10 milioni di streaming solo su Spotify, il ct Campione del Mondo del 2006, Marcello Lippi, Alberto Angela e Massimo Polidoro in occasione dell’uscita del libro ‘La meraviglia del tutto’,l’ultimo regalo di Piero Angela al suo affezionato pubblico. Sono questi gli ospiti della puntata di ‘Che Tempo Che Fa’ che andrà in onda domenica 18 febbraio alle ore 20 sul Nove. Fabio Fazio ospiterà anche Gianrico Carofiglio, nelle librerie dal 20 febbraio con ‘L’orizzonte della notte’, il nuovo capitolo della celebre saga dedicata all’avvocato Guerrieri; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini.

A chiudere la serata l’appuntamento con ‘Che tempo che fa – Il Tavolo’ con Nino Frassica, Mara Maionchi, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Ospiti della puntata: Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d’argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Doha in Qatar, dove hanno segnato un risultato storico per l’Italia, come prima coppia maschile ad aver vinto una medaglia mondiale nei tuffi sincronizzati; Alfa, vincitore del premio Assomusica per il miglior artista emergente alla 74° edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Vai!’; Paolo Conticini e Roberta Tagliavini, protagonisti della nuova edizione di ‘Cash or Trash – Chi offre di più?’ sul NOVE; Frank Matano; Cristiano Malgioglio; Simona Ventura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata