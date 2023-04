I tre sportivi nella celebre lista del centenario magazine americano

Mikaela Shiffrin e il duo del Psg, Leo Messi e Kylian Mbappé, sono stati inseriti dalla rivista ‘Time‘ nella prestigiosa classifica 2023 delle 100 persone più influenti al mondo. La fuoriclasse statunitense è diventata la sciatrice alpina più decorata di tutti i tempi, superando a marzo il record di Ingemar Stenmark di 86 vittorie in Coppa del Mondo. Due mesi prima, Shiffrin aveva battuto il record femminile di Lindsey Vonn. “Con Serena Williams che si allontana dal tennis, c’è spazio per un’altra grande superstar mondiale dello sport femminile e Mikaela può cogliere questa opportunità”, sottolinea ‘Time’.

Lo scorso dicembre, Messi ha conquistato il trionfo tanto atteso con la nazionale argentina, vincendo il Mondiale in Qatar. Su ‘Time’ Roger Federer ha sottolineato l’importanza dell’attaccante, che “rappresenta sia un club di fama mondiale che un paese molto appassionato. Anche chi non segue il calcio deve aver realizzato il vero impatto del gioco più popolare del mondo”. Non è bastato invece a Mbappé la tripletta in finale a regalare alla Francia la Coppa. ‘Time’ lo definisce “favola vivente” e sottolinea come, “nonostante la sua incredibile celebrità, Mbappé ha tre verità familiari da sua madre che lo tengono con i piedi per terra: ‘Rispetto, umiltà, lucidità’. Ha una visione realistica della fama”. La classifica comprende anche la tennista numero uno al mondo Iga Swiatek e la stella dei Phoenix Mercury Brittney Griner.

