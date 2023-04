Il club più prestigioso dell'Arabia Saudita è pronto a fare follie per il calciatore argentino, in scadenza di contratto in estate con il Psg

L’Al Hilal, il club più prestigioso dell’Arabia Saudita, è pronto a fare un’offerta monstre a Lionel Messi, in scadenza di contratto in estate con il Psg e lontano da un rinnovo. Secondo quanto riportano i media argentini e spagnoli la società saudita sarebbe pronta a offrire all’ex stella del Barcellona un ingaggio da 400 milioni di euro a stagione per due anni. La ‘Pulce‘ comunque non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, attratto dalla possibilità di disputare ancora la Champions League e di restare in Europa per presentarsi al meglio alla prossima edizione della Copa America.

