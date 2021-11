Così la presidente della Commissione europea dopo aver proposto "di attivare il freno di emergenza verso i paesi della regione sudafricana per limitare la diffusione della variante"

(LaPresse) – “Prendiamo le notizie sulla nuova variante di Covid molto seriamente, sappiamo che le mutazioni possono portare a una diffusione in tutti il mondo in pochi mesi. E’ importante che tutti nell’Ue agiscano molto velocemente, in modo deciso e unito. La Commissione europea ha proposto agli Stati membri di attivare il freno di emergenza verso i paesi della regione sudafricana per limitare la diffusione della variante”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione.” Tutti i viaggi dovrebbero essere sospesi fino a quando non avremo una chiara comprensione del pericolo di questa nuova variante. Coloro che ritornano da questa regione devono rispettate rigide misure di quarantena”, ha aggiunto

