Il ministro della Difesa: "Ho letto le carte e non capisco"

“Se c’è un problema con la magistratura? No”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine del dibattito ‘La visione lombarda per il futuro dell’Europa’ organizzato da Confindustria Lombardia e Politics Hub. Sulle criticità che il ministro ha espresso sull’inchiesta genovese che coinvolge il governatore Giovanni Toti, Crosetto ha spiegato che “ho letto dalle carte che non gli si contesta di aver commesso un illecito amministrativo, non gli si contesta di aver intascato per sé nulla e allora non capisco”. Ai cronisti che gli chiedevano un commento sul comunicato dell’Associazione Nazionale Magistrati che stigmatizzava le parole del ministro, Crosetto ha risposto: “Non avevo dubbi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata