Secondo gli esperti ha molte più mutazioni e potrebbe eludere gli attuali vaccini

Il ministro della Salute britannico ha annunciato che dalle 12 di venerdì saranno vietati i voli da sei paesi africani a seguito della scoperta di una nuova variante Covid che eluderebbe gli attuali vaccini. Lo ha annunciato la Bbc precisando che il divieto scatterà per i voli dal Sudafrica, Namibia, Zimbabwe, Botswana, Lesotho ed Eswatini.

L’allarme degli esperti: “Potrebbe eludere i vaccini”

Gli esperti hanno descritto la variante, nota come B.1.1.529, “una delle peggiori viste finora” visto che potrebbe ‘bucare’ l’immunità dei vaccini. Al momento non ci sono casi confermati in Gran Bretagna, mentre sono 59 quelli identificati tra Sudafrica, Hong Kong e Botswana.

Javid, ha inoltre precisato che si teme che la nuova variante “possa essere più trasmissibile” rispetto al ceppo delta dominante e che “i vaccini che abbiamo attualmente siano meno efficaci”. Attualmente identificata come B.1.1.529, sarebbe la causa del boom di casi registrati in Sudafrica, in particolare tra la popolazione giovane nella provincia di Gauteng, la più ricca del Paese, che avrebbe visto un “drammatico aumento” di casi, come ha dichiarato il ministro sudafricano della Sanità Joe Phaahla.

“Questa nuova variante ha molte, molte più mutazioni”, tra cui “più di 30 alla proteina spike che influenza la trasmissibilità”, ha spiegato Tulio de Oliveira, del Network for Genomic Surveillance in Sudafrica. “La variante si sta potenzialmente diffondendo molto velocemente. Ci aspettiamo di iniziare a sentire la pressione sul sistema sanitario nei prossimi giorni e settimane”.

Anche Israele ferma i voli da 7 paesi dell’Africa

Anche Israele vieterà i voli da 7 paesi africani a causa dell’emergere della nuova variante sudafricana. Lo ha annunciato il premier Naftali Bennett citato dai media locali, precisando che il divieto riguarda Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini, gli stessi vietati anche dalla Gran Bretagna ma con l’aggiunta del Mozambico.

Nuova variante spaventa borse, Tokyo giù del 3%

La situazione in Europa e la nuova variante del Covid segnalata in Sudafrica spaventano le borse asiatiche. A Tokyo l’indice Nikkei arriva a cedere fino al 3% assestandosi poi attorno alle 6 ora italiana al -2,44%.

