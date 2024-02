Problemi soprattutto di caricamento

Secondo il sito downdetector c’è stato un boom di segnalazioni per malfunzionamenti legati a Instagram. In particolare il 69% riguarderebbe problemi di caricamento, ma sono segnalati anche problemi di connessione. Secondo la mappa, sono coinvolte diverse città in tutta Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata