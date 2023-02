Sfogo del rapper su Instagram: "Siete la cloaca del giornalismo"

Fedez torna sui social con una serie di storie in cui accusa il giornalista Mario Giordano e la redazione del suo programma, “Fuori dal coro”, di aver chiamato i suoi amici per sapere se fosse omosessuale o meno. “Questa non è un’inchiesta, è un’inchiesta del c…, caro Mario Giordano, cari amici di ‘Fuori dal coro’ per me siete la cloaca del giornalismo”, accusa Fedez che conclude lo sfogo facendo dei pesanti riferimenti alla virilità del giornalista.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata