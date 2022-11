Foto da Instagram di Casa Surace

L'annuncio sui social del gruppo di videomaker, che realizza video ironici

E’ morta nonna Rosetta, diventata star del web nei video di Casa Surace. L’annuncio dato sui social dal gruppo di videomaker che realizza video ironici. “Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: ‘Stattaccort’. Ci stiamo accorti, tranquilla Addio nonna Rosetta ❤️” il messaggio su Instagram.

Casa Surace è un gruppo di videomaker: “Siamo del SUD, usciamo video” è la descrizione che fanno di se stessi i suoi componenti nella bio di Instagram.

