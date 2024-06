L'azienda leader nel settore ha organizzato una serie di incontri presso la sua sede a Milano

L’intelligenza artificiale (AI) sta entrando in maniera prepotente nella vita delle aziende, trasformando i processi industriali e aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione. Per esplorare le potenzialità di questa tecnologia, Jakala, azienda leader nel settore della trasformazione dei dati guidata dall’intelligenza artificiale, ha organizzato una serie di incontri presso la sua sede di corso di Porta Romana a Milano. Una tavola rotonda che ha ospitato manager aziendali che hanno sottolineato come l’AI sia ormai fondamentale nella trasformazione digitale e per mantenere la competitività aziendale, ma anche docenti universitari che hanno presentato una riflessione sul ruolo cruciale della formazione e del continuo aggiornamento delle competenze per affrontare le sfide poste dall’intelligenza artificiale.

“Ci sono aziende sia grandi che medie e qualcuna anche piccola che sono già partite. Ovviamente hanno applicazioni di intelligenza artificiale che tendenzialmente vanno ad aumentare i ricavi oppure altre aziende le stanno applicando più per ottimizzare le operation. In questo caso si tende a far sì che l’uomo non scompaia, aumenti la produttività e come diciamo di solito, l’AI dà i superpoteri alle persone”, spiega Marco Di Dio Roccazzella, Shareholder e General Manager di JAKALA. Ma la macchina una volta acquisita una sorta di coscienza potrà prendere decisioni da sola? In questo Di Dio Roccazzella è netto: “Io non vorrei parlare di fantascienza in questo momento. L’intelligenza artificiale si basa su regole statistiche e matematiche. C’è sicuramente un tema di etica e sicurezza dei dati, etica di quelli che sono i modelli, ma questo è molto ben regolamentato dalla legge sull’intelligenza artificiale ‘IA act’ che è stata fatta in Europa”. All’incontro di oggi, moderato dal giornalista, Andrea Cabrini hanno partecipato Simone Dominici, CEO di Kiko, Massimo Ferro, CFO & Corporate Strategy di Nestlé, Alessandra Gritti, Co-fondatrice e CEO di T.I.P. – Tamburi Investment Partners, Luca Pronzati, Chief Digital Technology Officer di MSC Cruises, Stefania Saviolo, Docente di Management di SDA Bocconi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata