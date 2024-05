Alla presentazione anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè

Aeroporti di Roma lancia assieme a Ita Airways il primo servizio di check-in per i voli della compagnia direttamente dalla stazione ferroviaria. Grazie al servizio “Airport in the city” i passeggeri in volo da Fiumicino con Ita potranno effettuare il check-in e consegnare il bagaglio da imbarcare alla stazione Termini. “Sostenibilità significa anche questo: integrare i mezzi di trasporto. Integrare aereo e treno è un obiettivo molto importante. Aiuta il viaggiatore che può lasciare il bagaglio qui in stazione e proseguire, eventualmente anche come deposito per un giorno e fare un giro per Roma favorendo anche un accesso turistico del viaggiatore” spiega il presidente di Aeroporti di Roma Vincenzo Nunziata. Alla presentazione di Roma Termini presenti anche il presidente di Ita Airways Antonino Turicchi, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e la ministra del Turismo Daniela Santanchè: “Un servizio molto intelligente perché permetterà a chi deve imbarcarsi in aeroporto di essere libero del bagaglio e di girare per Roma” dice la ministra. “Penso che questo servizio aiuterà a lasciare più soldi sulla città di Roma perché quando quando uno va in giro va al ristorante, al bar, mangio un panino o beve qualcosa. Magari visita un museo e qui a Roma c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sono molto contenta quando nascono nuovi servizi che aumentano l’offerta turistica“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata