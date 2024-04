L'inaugurazione aperta dal panel "Tech & The City" su robotica e innovazione

Inaugurato il bar Shaker a Torino, il primo locale robotico in Italia. Si trova in Via Carlo Alberto, 11. L’inaugurazione aperta dal panel “Tech & The City” su robotica e innovazione. Un braccio robotico preparerà cocktail, distillati e caffè pronti per essere gustati. Presenti all’apertura Paola Pisano, già Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e professoressa presso l’UniTo; e Giuliana Mattiazzo, professoressa e Vice-Rettrice per l’Innovazione Scientifico-Tecnologica del Politecnico di Torino.

