Ci sono anche le ricette (la parola più ricercata è 'lenticchie') e le canzoni, dove al top ci sono 'Due vite' di Mengoni e 'BZRP' di Shakira

Ci sono Jannik Sinner, la guerra in Medioriente, Hamas, la morte di Maurizio Costanzo e di Silvio Berlusconi tra le parole più cercate dagli italiani su Google nel 2023. Lo rende noto il rapporto ‘Un anno di ricerche’ proprio di Google, relativo proprio alle ricerche online. Nella categoria personaggi nella top ten, dopo Jannik Sinner e Romelu Lukaku, compaiono Peppino Di Capri, Shakira e Marta Fascina. Poi Chiara Francini (che è anche la più cercata tra le attrici), Elly Schlein, Andrea Giambruno, Francesca Fagnani e Luisa Ranieri.

Per le parole più cercate tra gli adii, oltre ai già citati Costanzo e Berlusconi, ci sono Matteo Messina Denaro, Toto Cutugno e Gianluca Vialli.

E ora, i film: il più cercato è ‘Oppenheimer’ (che proprio oggi ha collezionato 8 nomination ai Golden Globes), subito dopo ‘Barbie’, che di nomination oggi ne ha avute 9, e poi il successo di Paola Cortellesi ‘C’è ancora Domani’.

Tra i cantanti, Rosa Chemical supera Fedez, poi arrivano Marco Mengoni, Anna Oxa e Lazza. Nella top5 delle canzoni, al primo posto c’è ‘Due vite’ di Mengoni tra le ricerche, poi ‘BZRP’ di Shakira (che come abbiamo visto era anche tra le più ricercate tra i personaggi), ‘Supereroi’ di Mr. Rain, ‘Cenere’ di Lazza e ‘Italodisco’ dei The Kolors.

Nella top5 dei ‘Cos’è?’ ci sono ben due informazioni legate alla guerra in Medioriente, e cioè Hamas (prima) e kibbutz (terza parola più cercata). In mezzo, distasi addominale. Poi viene 41 bis, termine molto usato quest’anno collegato sia a Matteo Messina Denaro che al caso Cospito, e Codacons. Poi ancora Cnel, hangover, ChatGPT, Striscia di Gaza e ittero. Interessanti anche i ‘Perché?’: al primo posto c’è la guerra in Israele e Gaza, poi perché Iacchetti conduce da casa, perché si festeggia il Ferragosto, perché Fazio lascia la Rai e al quinto posto perché Edoardo è stato squalificato (un riferimento al Gf Vip). Poi ancora perché Osimhen porta la mascherina, perché la Juve ha perso 15 punti, perché si festeggia l’8 marzo, perché non c’è Teo Mammucari e poi ancora Costanzo, con la domanda perché è morto Maurizio Costanzo.

Non possono mancare le ricette: la parola più ricercata è ‘lenticchie’, poi vengono bigoli, scammaro, gnocchi di zucca senza patate, valdostana, tette delle monache, frappè, crema caffè, calzagatti e pesto genovese. Un elenco tra curiosità e tradizione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata