Il commissario europeo Thierry Breton: "Devono rispettare la nuova legislazione Ue sui contenuti online"

Il commissario europeo per il mercato interno Thierry Breton ha avvertito Elon Musk di come Twitter debba disporre di risorse sufficienti per limitare i contenuti pericolosi entro il 25 agosto, altrimenti rischia di violare le nuove regole fondamentali europee. “Se la tecnologia non è pronta, devono disporre di risorse sufficienti per colmare il divario – ha dichiarato ai giornalisti dopo un incontro presso la sede di Twitter – Ho parlato di questo argomento specifico con Elon Musk”.

Twitter is the 1st platform to undergo a “stress test” to prepare for #DSA 🇪🇺

The company is taking this exercise very seriously.

Constructive dialogue in San Francisco🇺🇸 with @elonmusk & CEO @lindayacc ahead of the “real test” — on 25 August.

Sufficient resources will be key. pic.twitter.com/99uz5hqNUG

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 22, 2023