Due società, GM e Waymo, stanno cercando di ottenere l'ok al trasporto di passeggeri su questi veicoli

Un taxi senza conducente gira per le strade di San Francisco. Sono due le società americane che stanno cercando di ottenere l’approvazione per trasportare passeggeri con nessuno seduto al posto di guida: si tratta di Cruise (General Motors) e Waymo, di Alphabet, la holding di Google. Se dovesse arrivare l’ok normativo la città californiana diventerà la prima degli Usa con due servizi totalmente privi di conducente in concorrenza con Uber, Lyft e i taxi tradizionali. Ma Cruise e Waymo devono ancora superare diversi ostacoli, tra cui le lamentele per le fermate inaspettate dei loro veicoli che intasano il traffico e rischiano di creare disagi agli altri viaggiatori e quelle di mettere a repentaglio la sicurezza pubblica. Dallo scorso giugno Cruise fa pagare le corse senza conducente nelle zone meno congestionate di San Francisco durante le ore notturne. Waymo ha offerto invece corse gratuite in un’area più ampia della città, in attesa dell’autorizzazione a far pagare i passeggeri dei robotaxi su cui Google ha iniziato a lavorare in segreto 14 anni fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata