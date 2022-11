Il progetto per la trasmissione sottomarina collegherà Sicilia, Campania e Sardegna

(LaPresse) Nell’Aula Magna ‘Vincenzo Buonocore’ dell’Università degli Studi di Salerno è stato inaugurato il Tyrrhenian Lab di Terna con l’avvio del nuovo Master in Digitalizzazione del Sistema Elettrico per la Transizione Energetica. Presenti all’evento Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna e Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno. Il Tyrrhenian Link è il più importante progetto al mondo per la trasmissione sottomarina di energia elettrica che collegherà Sicilia, Campania e Sardegna. Il Tyrrhenian Lab formerà le nuove figure professionali negli Atenei di Salerno, Cagliari e Palermo che lavoreranno all’ambizioso progetto.

