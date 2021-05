Confronto tra esperti all'evento organizzato in collaborazione con Twin Advisors&Partners Limited insieme a Margherita Carpinteri di InvestiRE

(LaPresse) Dal Fintech, alle Criptovalute, alla Blockchain, alla Cybersecurity, alla Robotica, all’Intelligenza Artificiale, al 5G, alla Space economy. Fino ai grandi cambiamenti accelerati dalla pandemia di Covid, fra cui il fenomeno dei webinar e della videocomunicazione come quella di Zoom e delle altre piattaforme che hanno cambiato non solo il modo di lavorare con lo ‘smart working’, ma anche il lifestyle e il tempo libero, trasformando ad esempio l’aperitivo in un rito da vivere a casa. Questi e tanti altri sono i ‘megatrend’, il cui impatto sull’economia e sulla società è stato il focus dell’evento ‘Megatrend, una rivoluzione sociale ed economica’, svoltosi online sulla piattaforma Euronext. Protagonisti esperti, imprenditori, scienziati, fra cui Federico Faggin l’inventore del microprocessore e del touch screen, presenti all’evento organizzato in collaborazione con la società di consulenza Twin Advisors&Partners Limited guidata da Alessandro Sannini, esperto di space economy, insieme a Margherita Carpinteri di InvestiRE piattaforma di news finanziaria in podcast e Telegram. ESG, Space Economy, Fintech e Criptovalute, Cybersecurity, Robotica e Intelligenza Artificiale, 5G, From Home sono fenomeni di estremo interesse anche per il mondo della finanza, come ha sottolineato Giovanni Vecchio, rappresentante italiano di Euronext: “Il mercato finanziario è un occhio sulle mode e sulle tendenze, ma i megatrend non sono mode: stanno cambiando il nostro modo di vivere e i mercati e l’economia globale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata