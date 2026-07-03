‘Chi l’ha visto?’ torna il 16 settembre, Coletta: “Magari Sciarelli ci ripensa”

‘Chi l’ha visto?’ torna sugli schermi Rai il 16 settembre 2026 su Rai3 ma, dopo l’addio di Federica Sciarelli, resta l’incognita su chi ci sarà alla conduzione del programma. Della questione, che riguarda una delle trasmissioni più popolari del servizio pubblico, se ne è parlato oggi ad Ancona in occasione della presentazione dei palinsesti della Rai per la prossima stagione.

L’ad Rossi: “Valutazioni in corso”

“È doveroso per me ringraziare e rendere il dovuto omaggio a Federica Sciarelli, dopo 18 anni di Tg3 e 22 anni alla conduzione di ‘Chi l’ha Visto?’, programma a cui si è dedicata con passione, maestria e dedizione”, ha detto l’ad Rai, Giampaolo Rossi. “Ci mancherà ma confidiamo di continuare a lavorare con lei su nuovi progetti”, ha aggiunto, prima di soffermarsi sugli scenari futuri che riguardano la trasmissione. “Il dopo Sciarelli a ‘Chi l’ha visto?’. Stiamo valutando ancora tanti dati. Non abbiamo un nome, altrimenti lo avremmo presentato, ma stiamo continuando a lavorare considerato il brand storico e la bella impronta lasciata da Federica”, ha evidenziato Rossi. “È un lavoro – ha aggiunto – che dobbiamo fare con molta cura”.

Coletta: “Magari Sciarelli ci ripensa”

Tra i nomi circolati per la conduzione di ‘Chi l’ha visto?’ vi è anche quello di Stefano Coletta, attualmente Direttore Coordinamento Generi, anch’egli presente al lancio dei nuovi palinsesti. “Mi sarebbe piaciuto condurre ‘Chi l’ha visto?’. La questione nasce nella dialettica con l’Ad e solo perché per dieci anni ho scritto e ho rilanciato il programma insieme a Sciarelli. Una donna straordinaria, con coraggio dico che è la persona che tratta cronaca nera facendo sempre un passo indietro: doti uniche. Ho sicuramente nel cuore i programmi scritti da me, questo è quello che ha un posto speciale perché ti dà il senso di fare l’autore nella Rai. Spesso siamo egoriferiti e quel programma ti cambia la prospettiva”, ha evidenziato.

“Sì, desideravo farlo perché è sulle mie corde ma ciascuno deve fare il suo. Penso di essere utile all’azienda ma è un grande dispiacere, perché raccontare quella vita è la cosa più bella che la Rai può consegnare”, ha proseguito Coletta, lasciando comunque aperto un piccolo spiraglio sulla possibilità che Sciarelli resti alla guida del programma. “Prendo qui la responsabilità di dire che chissà che Sciarelli possa prendere un colpo di testa e decidere di tornare alla conduzione. Dopo quel portato così serio è difficile pensare di poterla sostituire. Quel programma crea stanchezza, la capisco, e insieme verrà scelta la strada più autentica per andare avanti”.

Il saluto della Sciarelli dopo l’ultima puntata

Al termine dell’ultimo appuntamento stagionale con ‘Chi l’ha visto?’, lo scorso mercoledì 1 luglio, Sciarelli ha salutato la trasmissione che ha guidato per 22 anni. Un periodo che ha definito “una bellissima passeggiata“. Sciarelli ha quindi ringraziato “il Tg3 che mi ha formato, Rai3 che mi ha accolto, la mia bellissima squadra. Sono lì, l’uno accanto all’altro e c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini”. E poi “vorrei ringraziare voi familiari perché vi siete affidati, avete detto ‘pensaci tu, pensateci voi’. È importante che vi siate affidati, che vi siate fidati di noi. E anche i nostri spettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto”.