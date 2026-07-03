Wimbledon 2026, Sinner in campo oggi contro Brooksby: precedenti, orario e dove vederlo

L’azzurro, n°1 del mondo, è al terzo turno dello Slam inglese dopo aver eliminato Kecmanović e Borges

Jannik Sinner scende in campo oggi, venerdì 3 luglio, per il terzo turno di Wimbledon 2026. L’azzurro, n°1 del mondo, sfida lo statunitense Jenson Brooksby, 25enne n°81 Atp (ed ex n°33). Il match si giocherà sul campo 1 dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club non prima delle 15.10, a seguire la partita di singolare femminile tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka.

Sinner-Brooksby: i precedenti

L’altoatesino e il tennista di Sacramento si sono incontrati una sola volta in passato, nel 2021, in semifinale all’Atp 500 di Washington. In quell’occasione Jannik ebbe la meglio per 7-6 6-1. Il 24enne di Sesto Pusteria arriva a questo appuntamento dopo aver eliminato, non senza qualche difficoltà, il serbo Miomir Kecmanović e il portoghese Nuno Borges. L’atleta californiano, invece, nei turni precedenti ha superato l’australiano Aleksandar Vukic e il peruviano Ignacio Buse. Agli ottavi di finale, uno tra Sinner e Brooksby, se la vedrà con il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafael Jodar e il giapponese Shintaro Mochizuki.

Dove vedere la partita in tv

Tutte le partite di Wimbledon 2026 – torneo Slam che si disputa sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club dal 29 giugno al 12 luglio – si possono vedere in diretta e in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e Now. Il match tra Sinner e Brooksby è in programma venerdì 3 luglio sul campo 1, non prima delle 15.10.