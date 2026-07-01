Jannik Sinner sul malore al Roland Garros: “Abbiamo capito cosa è successo, potrebbe accadere ancora”

Jannik Sinner torna a parlare in conferenza stampa del malore avuto al Roland Garros e sentenzia: “Abbiamo capito quel che è successo. Potrebbe risuccedere, perché alla fine non è che trovi la soluzione, ma stiamo facendo tutte le cose al meglio e speriamo che non si ripeta”, ha detto il tennista italiano dopo aver battuto Borges a Wimbledon: “Poi se dovesse venir di nuovo fuori, vorrà dire che forse questa non è la strada giusta, ma contro Borges in campo mi sono sentito bene, quindi posso essere tranquillo”, ha concluso.

Wimbledon 2026, la vittoria contro Borges

Uno Jannik Sinner non ancora al top della condizione approda al terzo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, sull’erba dell’All England Club. Il tennista azzurro, numero 1 del mondo e campione in carica, dopo aver sofferto cinque set nel primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, ha superato in tre set il portoghese Nuno Borges, numero 48 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco al secondo match point.

Al prossimo turno Jenson Brooksby

“Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa”, ha commentato a caldo Sinner. Con la 95ma vittoria negli Slam, Sinner diventa l’italiano con più successi nella storia dei tornei major in singolare maschile, superando definitivamente Nicola Pietrangeli. Nel prossimo turno l’altoatesino affronterà l’americano Jenson Brooksby, che ha avuto la meglio sul peruviano Ignacio Buse (31) per 6-2, 6-2, 6-3.Non è ancora la versione migliore del campione in carica, ma rispetto alla partita contro Kecmanovic l’azzurro è apparso più a suo agio sui prati londinesi. Nei primi due parziali la partita è stata molto equilibrata, con Borges efficace al servizio. Anzi il portoghese in avvio di secondo parziale è andato anche avanti di un break e fino al setpoint, prima di subire il ritorno di Sinner. Come sempre l’azzurro nei momenti decisivi ha tirato fuori la freddezza e la classe che lo contraddistingue. “Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa”, ha spiegato ancora Sinner. Dopo aver ringraziato il pubblico “per il vostro incredibile supporto”, l’azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros.

“La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattutto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perché il primo match è stato davvero duro”, ha aggiunto. Quindi Sinner si è rivolto agli ospiti nel Royal Box, vale a dire alcuni dei rappresentanti della squadra europea della Ryder Cup di golf, tra cui Rory McIlroy. “Sicuramente Carlos (Alcaraz, ndr) gioca meglio di me, io devo ancora migliorare molto. Ma certo giocare di fronte a loro è stato fantastico. Sappiamo che tanti tennisti amano giocare a golf, sono davvero felice. E poi si svolge sempre sull’erba”, ha concluso ridendo.

Vince anche Cobolli

La giornata positiva per il tennis italiano ha visto anche il successo di Flavio Cobolli, numero 10 ATP, sull’argentino Mariano Navone (38) per 1-6, 7-6(5), 6-3, 7-6(8), terminando così il match interrotto ieri alla fine del terzo set, e centra il secondo turno a Wimbledon. Il tennista romano, finalista al Roland Garros, affronterà ora l’australiano James Duckworth (79) per la terza volta in carriera, la prima su una superficie diversa dal duro: l’azzurro ha vinto allo US Open nel 2024, il 34enne di Sydney si è imposto ad Almaty nel 2025. I due scenderanno in campo già domano pomeriggio. Buona la prima anche per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio a Wimbledon, sull’erba dell’All England Club. La coppia azzurra, numeri 4 del seeding, ha superato il primo turno grazie al successo sui britannici Joshua Paris e Ben Jones in due set per 6-4, 6-3. Domani tornano in campo anche Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Il tennista romano, reduce dalla sofferta e bella vittoria contro Stan Wawrinka, affronterà sul Campo Centrale il francese Arthur Fils, mentre Paolini se la vedrà con la svizzera Viktorija Golubic.