Wimbledon 2026, Cobolli-Navone: l’azzurro vince al quarto set e va al secondo turno – La diretta

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026 e batte l’argentino Mariano Navone. Il tennista romano, n°10 del mondo, ha ripreso a giocare oggi il match contro il n°38 Atp, interrotto ieri per oscurità sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 in favore dell’azzurro. Il tennista romano riesce a conquistare il quarto e decisivo set al tie-break e approda al secondo turno. Il match si chiude sul punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6. L’incontro è valido per il primo turno dello Slam di Londra. Ora Cobolli affronterà l’australiano James Duckworth, n°79 del ranking.
Punti chiave
Cobolli conquista il quarto set al tie-break (10-8) e quindi il match. L’azzurro va al secondo turno. La partita termina col punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6.
Si va al tie break nel quarto set: 6-6
L’argentino passa in vantaggio nel quarto set
Ancora parità e niente break nel quarto set del match tra Cobolli e Navone. Il punteggio è di 4-4.
Il quarto set è iniziato in equilibrio. Cobolli e Navone sono sul 2-2. Entrambi hanno mantenuto il servizio.
Riprende il match tra Cobolli e Navone, valido per il primo turno di Wimbledon. L’incontro, iniziato ieri, è stato sospeso per oscurità. Riprende oggi sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 per il tennista romano.