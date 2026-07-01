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mercoledì 1 luglio 2026

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Wimbledon 2026, Cobolli-Navone: l’azzurro vince al quarto set e va al secondo turno – La diretta

Wimbledon 2026, Cobolli-Navone: l’azzurro vince al quarto set e va al secondo turno – La diretta
L’italiano Flavio Cobolli reagisce durante il match del primo turno del singolare maschile contro l’argentino Mariano Navone ai Campionati di tennis di Wimbledon a Londra, mercoledì 1 luglio 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
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L’incontro, valido per il primo turno, è stato interrotto ieri per oscurità

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026 e batte l’argentino Mariano Navone. Il tennista romano, n°10 del mondo, ha ripreso a giocare oggi il match contro il n°38 Atp, interrotto ieri per oscurità sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 in favore dell’azzurro. Il tennista romano riesce a conquistare il quarto e decisivo set al tie-break e approda al secondo turno. Il match si chiude sul punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6. L’incontro è valido per il primo turno dello Slam di Londra. Ora Cobolli affronterà l’australiano James Duckworth, n°79 del ranking.

Cobolli-Navone: il match in diretta
Inizio diretta: 01/07/26 13:40
Fine diretta: 01/07/26 16:00

Punti chiave

Cobolli vince il quarto set al tie-break e passa il turno

Cobolli conquista il quarto set al tie-break (10-8) e quindi il match. L’azzurro va al secondo turno. La partita termina col punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6.

Navone-Cobolli: 6-6 nel quarto set

Si va al tie break nel quarto set: 6-6

Navone-Cobolli 6-5

L’argentino passa in vantaggio nel quarto set 

Cobolli-Navone 4-4

Ancora parità e niente break nel quarto set del match tra Cobolli e Navone. Il punteggio è di 4-4.

Cobolli-Navone 2-2

Il quarto set è iniziato in equilibrio. Cobolli e Navone sono sul 2-2. Entrambi hanno mantenuto il servizio. 

Riprende il match tra Cobolli e Navone

Riprende il match tra Cobolli e Navone, valido per il primo turno di Wimbledon. L’incontro, iniziato ieri, è stato sospeso per oscurità. Riprende oggi sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 per il tennista romano. 

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