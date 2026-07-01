Wimbledon 2026, Cobolli-Navone: l’azzurro vince al quarto set e va al secondo turno – La diretta

Flavio Cobolli torna in campo a Wimbledon 2026 e batte l’argentino Mariano Navone. Il tennista romano, n°10 del mondo, ha ripreso a giocare oggi il match contro il n°38 Atp, interrotto ieri per oscurità sul punteggio di 1-6 7-6 6-3 in favore dell’azzurro. Il tennista romano riesce a conquistare il quarto e decisivo set al tie-break e approda al secondo turno. Il match si chiude sul punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6. L’incontro è valido per il primo turno dello Slam di Londra. Ora Cobolli affronterà l’australiano James Duckworth, n°79 del ranking.