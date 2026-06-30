Wimbledon 2026, oggi Berrettini tra i sei italiani in campo. Eliminato Arnaldi: i risultati in diretta

Sono sei gli italiani che scendono in campo oggi, martedì 30 giugno 2026, a Wimbledon 2026. A portare in alto i colori azzurri, a inizio giornata, sono state le donne con le vittorie di Tyra Grant e Jasmine Paolini, rispettivamente contro Katie Boulter e Robin Montgomery. Matteo Arnaldi ha invece perso in 4 set contro il francese Quentin Halys, mentre ora in campo ci sono Lorenzo Sonego e Tomas Etcheverri. Non prima delle 17.45 il match di Matteo Berrettini contro Stan Wawrinka, mentre chiuderà la giornata degli italiani a Wimbledon Flavio Cobolli, che dalle 19.15 affronta l’argentino Mariano Navone.

A star-studded Day 2 at The Championships 💫#Wimbledon — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2026