Rai, Bollani: “Via dei Matti nº0? Molto dispiaciuti, speriamo ci siano margini per un ritorno"

“Il mancato rinnovo della trasmissione Via dei Matti nº0? Ci dispiace tantissimo. Ci dispiace perché sono stati cinque anni meravigliosi con una famiglia di gente meravigliosa che sono i nostri collaboratori, musicisti, autori. Ci stiamo ancora riprendendo”. Lo ha detto il musicista Stefano Bollani a margine della cerimonia di consegna dei Globo d’Oro 2026 a Roma dove ha portato la colonna sonora composta per il film ‘Il Dio dell’amore’. La trasmissione musicale ‘Via dei Matti nº0’ che Bollani conduceva assieme alla moglie, cantante attrice, Valentina Cenni, non sarà rinnovato dalla Rai per la prossima stagione. “Margini per un ritorno in televisione? Spero ci siano sempre, naturalmente. Ma al momento nessuna notizia”.