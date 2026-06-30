Wimbledon 2026, oggi quattro italiani in campo: orari e dove vederli

Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner, seppur con fatica, contro il serbo Kecmanovic, a Wimbledon 2026 è oggi, 30 giugno, il turno di altri quattro italiani: Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego.

Il più atteso è certamente Cobolli, attuale numero 10 del mondo, reduce dallo straordinario torneo di Parigi, dove ha ceduto solo in finale al Roland Garros contro il tedesco Alexander Zverev: se la vedrà con l’argentino Mariano Navone (38). Poi Matteo Arnaldi, numero 35, chiamato anche lui a confermare gli straordinari progressi mostrati nella stagione sulla terra, esordisce contro il francese Quentin Halys (95). Attesa anche per Matteo Berrettini, risalito al numero 51 e fermato solo da problemi fisici al Roland Garros, che esordirà sull’erba londinese contro l’eterno svizzero Stan Wawrinka, ora numero 109. Infine, in ordine di classifica, Lorenzo Sonego, attuale numero 69 del mondo, contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry (32).

Gli italiani oggi in campo a Wimbledon: avversari e orari

13.30 Arnaldi (35)- Halys (95)

(35)- Halys (95) 15.30 Sonego (69)- Etcheverry (32)

(69)- Etcheverry (32) 17.00 Cobolli (10)- Navone (38)

(10)- Navone (38) 17.30 Berrettini (51)- Wawrinka (109)

Wimbledon 2026: gli italiani in campo, dove vederli

Wimbledon 2026 è trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, che detiene i diritti del torneo londinese fino al 2030. Sarà possibile seguire tutti i match sui canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Uno (201, incontri principali), Sky Sport Tennis (203, Centre Court), Sky Sport Arena (204, Diretta Wimbledon) e i sei canali da 251 a 256 riconvertiti per l’occasione, con il Centre Court proposto anche su Sky Sport 4K (213); ci sono anche Sky Sport Mix (211, con il dietro le quinte) e Sky Sport Plus. La diretta streaming verrà garantita da Sky Go e Now.