Reggio Emilia, uccide titolare pizzeria dopo rifiuto pizza gratis

Tragedia a Reggio Emilia, dove nella serata di lunedì è stato ucciso un uomo. La vittima, un pizzaiolo, era all’interno della sua pizzeria in via Gran Sasso d’Italia, nella zona sud della città. Nell’aggressione è rimasta gravemente ferita anche la sorella della vittima, intervenuta nel tentativo di fermare l’assalitore.

La ricostruzione

Dalle prime informazioni l’uomo sembrerebbe essere un cliente abituale del locale, uno straniero al momento non identificato che sarebbe entrato nella pizzeria chiedendo una pizza gratis.

Il titolare, Raffaele Stipa, avrebbe rifiutato, ricordando di aver già offerto in passato delle consumazioni. A quel punto l’uomo avrebbe estratto un coltello colpendo mortalmente il pizzaiolo. Nella colluttazione è rimasta ferita anche la sorella della vittima, Antonella, intervenuta per tentare di fermare l’aggressione. Dopo l’attacco il presunto responsabile si è dato alla fuga. Sul caso indaga la polizia, che sta ricostruendo con precisione la dinamica dei fatti e cercando l’uomo, tuttora ricercato.