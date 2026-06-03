Roland Garros 2026, Berrettini si ritira nel secondo set: Arnaldi per la prima volta in una semifinale Slam

Derby tutto italiano nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano sul Philippe-Chatrier per raggiungere un altro azzurro, Flavio Cobolli, che ha già staccato il pass per la semifinale battendo Auger-Aliassime.
Non ce la fa Matteo Berrettini. Nonostante gli sforzi per restare in campo, il romano è costretto a cedere al dolore sul 5-2 per Arnaldi. L’ennesimo infortunio per Berrettini, che ha salutato il pubblico con gli occhi lucidi. Arnaldi conquista così la sua prima semifinale in un torneo Slam.
Berrettini torna in campo e la partita può riprendere. Il tennista romano appare ancora un po’ in difficoltà.
Dopo aver concesso un break ad Arnaldi, Matteo Berrettini ha accusato un dolore alla coscia destra e ha chiesto un medical timeout sul punteggio di 2-1 per l’avversario.
È di Arnaldi il primo set del derby azzurro al Roland Garros. Berrettini parte subito forte conquistando due break, ma poi Arnaldi reagisce mettendo a segno tre game consecutivi e ristabilendo la parità. Il set prosegue molto combattuto e con grande equilibrio. Battendo per portare il parziale al tie-break, Berrettini commette due gravi errori sul 30-15, concedendo un set point ad Arnaldi. Il tennista romano la annulla e ha la chance del 6-6, ma subisce l’ennesimo ritorno di Arnaldi, che sfrutta la seconda palla per il set.
Inizia la partita con Arnaldi al servizio.