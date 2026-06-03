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mercoledì 3 giugno 2026

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Roland Garros 2026, Berrettini si ritira nel secondo set: Arnaldi per la prima volta in una semifinale Slam

Roland Garros 2026, Berrettini si ritira nel secondo set: Arnaldi per la prima volta in una semifinale Slam
Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini si abbracciano dopo il ritiro del romano (AP Photo/Christophe Ena)
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Sfiderà Flavio Cobolli, che ha sconfitto Auger-Aliassime

Derby tutto italiano nei quarti di finale del Roland Garros 2026. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano sul Philippe-Chatrier per raggiungere un altro azzurro, Flavio Cobolli, che ha già staccato il pass per la semifinale battendo Auger-Aliassime.

Roland Garros 2026, derby italiano Berrettini-Arnaldi ai quarti
Inizio diretta: 03/06/26 20:00
Fine diretta: 03/06/26 22:40
Berrettini si ritira, Arnaldi in semifinale

Non ce la fa Matteo Berrettini. Nonostante gli sforzi per restare in campo, il romano è costretto a cedere al dolore sul 5-2 per Arnaldi. L’ennesimo infortunio per Berrettini, che ha salutato il pubblico con gli occhi lucidi. Arnaldi conquista così la sua prima semifinale in un torneo Slam. 

Riparte il match

Berrettini torna in campo e la partita può riprendere. Il tennista romano appare ancora un po’ in difficoltà.

Berrettini chiede il medical timeout

Dopo aver concesso un break ad Arnaldi, Matteo Berrettini ha accusato un dolore alla coscia destra e ha chiesto un medical timeout sul punteggio di 2-1 per l’avversario.

Primo set ad Arnaldi, 7-5

È di Arnaldi il primo set del derby azzurro al Roland Garros. Berrettini parte subito forte conquistando due break, ma poi Arnaldi reagisce mettendo a segno tre game consecutivi e ristabilendo la parità. Il set prosegue molto combattuto e con grande equilibrio. Battendo per portare il parziale al tie-break, Berrettini commette due gravi errori sul 30-15, concedendo un set point ad Arnaldi. Il tennista romano la annulla e ha la chance del 6-6, ma subisce l’ennesimo ritorno di Arnaldi, che sfrutta la seconda palla per il set.

Inizia il match

Inizia la partita con Arnaldi al servizio.

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