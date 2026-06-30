Attentato a Montecarlo, nel mirino oligarca ucraino: tre feriti

Un attentato ha scosso Montecarlo nella serata di lunedì. Tra i feriti nell’esplosione, provocata da un ordigno che ha ferito gravemente tre persone in un edificio residenziale del Principato di Monaco, ci sarebbero l’oligarca ucraino dell’edilizia Vadym Iermolaiev, una donna e un bambino.

L’esplosione è avvenuta in un edificio residenziale in Rue du Reverend Pere Louis Frolla, lungo il confine con la Francia. Secondo il procuratore generale di Monaco, Stéphane Thibault, qualcuno ha lasciato una borsa o un pacco nell’atrio dell’edificio prima di andarsene.

La fuga dell’attentatore

Secondo le autorità, il presunto responsabile è riuscito a fuggire oltreconfine, in Francia. L’attacco ha scosso il piccolo Stato della Costa Azzurra. Il principe Alberto II ha definito l’episodio “un atto odioso”, assicurando che tutte le forze di sicurezza del Principato sono state mobilitate per garantire la protezione dei cittadini e individuare il responsabile. Il ministro di Stato di Monaco, Christophe Mirmand, ha riferito che l’esplosione si è verificata intorno alle 21 all’ingresso di una residenza situata nei pressi del confine francese. I tre feriti sono stati trasportati in ospedali francesi, dove ricevono cure.

La ricostruzione

Secondo le ricostruzioni, il sospettato avrebbe attraversato il confine a piedi subito dopo l’attacco. Le telecamere di videosorveglianza lo avrebbero ripreso sia a Monaco sia nella vicina città francese di Beausoleil, consentendo agli investigatori di seguirne i movimenti. Le autorità monegasche e francesi stanno conducendo una caccia all’uomo congiunta. Al momento il movente dell’attentato resta sconosciuto ed è oggetto di indagine. L’emittente francese BfmTv e il sito ucraino Ukrainska Pravda hanno identificato uno dei feriti come Vadym Iermolaiev, imprenditore ucraino attivo nel settore delle costruzioni. Secondo Ukrainska Pravda, nel 2023 Iermolaiev era stato colpito da sanzioni imposte dall’Ucraina per presunti legami con la Russia. Le autorità non hanno però confermato che l’attacco sia collegato a tali circostanze.