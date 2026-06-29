Germania, almeno cinque morti in una sparatoria

Una sparatoria in Germania ha causato la morte di almeno cinque persone. La sparatoria è avvenuta nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia. Lo riferiscono diversi media tedeschi, mentre la polizia conferma un “grande dispiegamento di forze” nell’area della Dankersstrasse e invita la popolazione a evitare la zona.

“Secondo lo stato attuale delle indagini, in una struttura di assistenza ai minori in Dankersstrasse si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente, mentre altre hanno riportato ferite”. Lo ha riferito la polizia di Stade in un aggiornamento sulla sparatoria avvenuta nella città della Bassa Sassonia. “Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento avviate immediatamente, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari”, ha riferito ancora la polizia, aggiungendo che “le indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione”.

La polizia ha riferito che sono tutte adulte le cinque persone morte nella sparatoria. Lo riportano diversi media tedeschi, tra cui Die Welt e Ntv. Secondo la polizia, ci sono anche diversi feriti. In base ai primi riscontri, la polizia ha descritto l’incidente come un “omicidio in una struttura di assistenza per minori”. La struttura ospita gruppi residenziali per madri e figli. È stato inoltre precisato che i sospetti sono stati arrestati nell’ambito di un’operazione di ricerca e investigazione immediata. Non sono stati resi noti i dettagli relativi alla loro identità.

La ricostruzione

Secondo un portavoce della polizia, “sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco e ci sono diverse vittime”. Testimoni oculari citati da un’agenzia fotografica parlano di più morti sul posto, mentre secondo il servizio pubblico Ndr il bilancio provvisorio sarebbe di almeno cinque vittime. Le autorità non hanno al momento fornito indicazioni sul movente o sul contesto della sparatoria. La polizia di Lueneburg ha diffuso un messaggio sui social chiedendo di “evitare l’area“. Le indagini sono in corso.

La sparatoria in un centro giovanile

La sparatoria avvenuta a Stade, in Bassa Sassonia, avrebbe avuto luogo in un centro giovanile. Lo riportano Bild e altri media tedeschi. Secondo le informazioni, la polizia ha riferito di almeno cinque morti a causa dello scontro a fuoco avvenuto nella città di circa 50.000 abitanti. “Sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco vicino a un centro giovanile nel centro città”, ha dichiarato un portavoce della polizia, come riportato da Ntv. Nelle vicinanze si trova anche la stazione di polizia di Stade. I motivi del crimine rimangono ancora sconosciuti.