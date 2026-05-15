Home > Sport > Tennis > Internazionali Roma 2026, Sinner e Darderi oggi in campo per le semifinali: orario e dove vederli in chiaro

Tornano in campo oggi 15 maggio agli Internazionali di Roma 2026 Jannik Sinner e Luciano Darderi, impegnati nelle due semifinali rispettivamente contro il russo Daniil Medvedev (9) e il norvegese Casper Ruud (25).

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Jannik Sinner 🆚 Daniil Medvedev

Casper Ruud 🆚 Luciano Darderi#IBI26 pic.twitter.com/ZETVfdy8YQ — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 14, 2026

Sinner arriva alla semifinale dopo una serie record di 32 vittorie consecutive nei Masters 1000, che gli ha permesso, con l’ultimo successo nei quarti contro Rublev, di superare il primato di 31 che apparteneva a Novak Djokovic. Non solo: il numero 1 del mondo in questi 32 incontri ha perso solamente due set, un dato che può far tremare qualsiasi avversario l’altoatesino si trovi a dover affrontare.

Bellissimo percorso a Roma anche per Luciano Darderi, che ha eliminato tra gli altri il numero 3 del mondo, e 2 del tabellone, il tedesco Alex Zverev, e ha conquistato il pass per la semifinale sconfiggendo il giovane fenomeno spagnolo Rafael Jodar in un match stranissimo, concluso dall’azzurro 6-0 al terzo set ma dopo una battaglia di tre ore conclusa quasi alle due del mattino.

I due azzurri puntano alla finale per conquistare un traguardo storico: un ultimo atto a Roma con la sfida tra due italiani. Il derby sarebbe anche una ‘rivincita’ di quello perso da Darderi agli Australian Open a Melbourne, quando Sinner si impose agli ottavi per 6-1, 6-3, 7-6.

Internazionali Roma 2026: orari delle semifinali

Le semifinali sono in programma entrambe oggi, sul campo centrale del Foro Italico, con questa programmazione:

Ruud – Darderi ore 15.30

ore 15.30 Sinner – Medvedev ore 19

Internazionali Roma 2026: dove vedere le semifinali anche in chiaro

Le semifinali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv oltre che su Tennis Tv. Entrambe le partite saranno trasmesse anche in chiaro su Tv8.