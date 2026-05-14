Home > Sport > Tennis > Internazionali Roma 2026, è subito break per Sinner contro Rublev – La diretta

Jannik Sinner contro Andrej Rublev. Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma l’azzurro scende sulla terra rossa alla ricerca di un posto per le semifinali del torneo, dove ieri è sbarcato Luciano Darderi dopo l’impresa contro lo spagnolo Rafael Jodar.

Oltre al passaggio del turno, un’eventuale vittoria permetterebbe al numero 1 al mondo di un record storico, quello delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 centrato da Novak Djokovic. Nessuno è mai arrivato a 32 e Sinner ha la possibilità di farlo oggi, giocando in casa.