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giovedì 14 maggio 2026

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Internazionali Roma 2026, è subito break per Sinner contro Rublev – La diretta

Internazionali Roma 2026, è subito break per Sinner contro Rublev – La diretta
Jannik Sinner in azione sul campo centrale del Foro Italico. (Foto: Alfredo Falcone/LaPresse)
Redazione
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Il numero 1 al mondo potrebbe infrangere il record di 31 vittorie consecutive segnato da Novak Djokovic

Jannik Sinner contro Andrej Rublev. Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma l’azzurro scende sulla terra rossa alla ricerca di un posto per le semifinali del torneo, dove ieri è sbarcato Luciano Darderi dopo l’impresa contro lo spagnolo Rafael Jodar.

Oltre al passaggio del turno, un’eventuale vittoria permetterebbe al numero 1 al mondo di un record storico, quello delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 centrato da Novak Djokovic. Nessuno è mai arrivato a 32 e Sinner ha la possibilità di farlo oggi, giocando in casa.

Sinner-Rublev, il match dei quarti di finale in diretta
Inizio diretta: 14/05/26 13:00
Fine diretta: 14/05/26 15:00
ANCORA BREAK SINNER! 5-2

Settimo game fulmineo: Sinner strappa il servizio a Rublev imponendogli un 40-0 che permette all’altoatesino di mettere a segno il secondo break del match.

Sinner non sbaglia: 4-2

Sinner implacabile al servizio. L’azzurro mette a segno un altro 40-0 e torna in vantaggio di due game.

Rublev accorcia di nuovo: 3-2

Quinto game decisamente più rapido del precedente. Rublev mantiene il servizio e chiude 40-15.

Sinner mantiene il servizio: 3-1

Lungo scambio tra i due avversari in questo quarto game. Rublev spreca due palle break e Sinner recupera fino ai vantaggi, tanto da mettere in cascina anche questa frazione di gioco.

Rublev accorcia: 2-1

Con un 40-30, Andrej Rublev riduce la distanza da Sinner in questo avvio di partita.

Sinner consolida il vantaggio: 2-0 nel primo set

Jannik Sinner non cede il servizio: infligge un netto 40-0 a Rublev e porta a casa anche il secondo game.

BREAK SINNER! 1-0

E’ subito break per Jannik Sinner! Sotto per 15-40, l’altoatesino porta ai vantaggi il primo game e se lo aggiudica.

Match al via!

Il primo a servire sarà Andrej Rublev.

Sinner e Rublev in campo per il riscaldamento

Tennisti in campo per la fase di riscaldamento pre-partita. I due si sono salutati affettuosamente prima dell’ingresso in campo. Ad accompagnarli, le note di Antonio Vivaldi. Il match inizierà tra pochi minuti.

Sinner-Rublev, i precedenti

Sono già dieci gli scontri tra i due tennisti che oggi si giocano il quarto sul campo centrale del Foro Italico. Al momento Sinner conduce per 7 a 3. 

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