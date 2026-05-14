Internazionali Roma 2026, è subito break per Sinner contro Rublev – La diretta

Jannik Sinner contro Andrej Rublev. Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma l’azzurro scende sulla terra rossa alla ricerca di un posto per le semifinali del torneo, dove ieri è sbarcato Luciano Darderi dopo l’impresa contro lo spagnolo Rafael Jodar.
Oltre al passaggio del turno, un’eventuale vittoria permetterebbe al numero 1 al mondo di un record storico, quello delle 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 centrato da Novak Djokovic. Nessuno è mai arrivato a 32 e Sinner ha la possibilità di farlo oggi, giocando in casa.
Settimo game fulmineo: Sinner strappa il servizio a Rublev imponendogli un 40-0 che permette all’altoatesino di mettere a segno il secondo break del match.
Sinner implacabile al servizio. L’azzurro mette a segno un altro 40-0 e torna in vantaggio di due game.
Quinto game decisamente più rapido del precedente. Rublev mantiene il servizio e chiude 40-15.
Lungo scambio tra i due avversari in questo quarto game. Rublev spreca due palle break e Sinner recupera fino ai vantaggi, tanto da mettere in cascina anche questa frazione di gioco.
Con un 40-30, Andrej Rublev riduce la distanza da Sinner in questo avvio di partita.
Jannik Sinner non cede il servizio: infligge un netto 40-0 a Rublev e porta a casa anche il secondo game.
E’ subito break per Jannik Sinner! Sotto per 15-40, l’altoatesino porta ai vantaggi il primo game e se lo aggiudica.
Il primo a servire sarà Andrej Rublev.
Tennisti in campo per la fase di riscaldamento pre-partita. I due si sono salutati affettuosamente prima dell’ingresso in campo. Ad accompagnarli, le note di Antonio Vivaldi. Il match inizierà tra pochi minuti.
Sono già dieci gli scontri tra i due tennisti che oggi si giocano il quarto sul campo centrale del Foro Italico. Al momento Sinner conduce per 7 a 3.