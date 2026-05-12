Darderi-Zverev, impresa agli Internazionali di Roma 2026: l’azzurro vince in rimonta e vola ai quarti

Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali di Roma 2026, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa del Foro Italico. Il tennista italo-argentino, numero 20 del mondo e testa di serie numero 18, si qualifica per i quarti di finale battendo in tre set in rimonta il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e n.2 del seeding, con il punteggio di 1-6, 7-6 (10), 6-0 in 2 ore e 26 minuti di gioco.

DARDERI STUNS ZVEREV 😱



From 6-1, 5-3 down, and after saving four match points, @Lucianodarderi_ completes the comeback of the year!#IBI26 | @atptour pic.twitter.com/e4LzjjWGrh — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 12, 2026

Una partita intensissima quella tra Darderi e Zverev, con il primo set dominato dal tedesco ma con un Darderi mai domo che nel secondo parziale è riuscito a restaRe attaccato all’avversario. Il 24enne azzurro è stato sotto anche di un break sul 4-5 e nel tie-break ha annullato anche 4 match point all’avversario. Nel terzo set non c’è stata partita, con Zverev che è letteralmente crollato sotto il peso delle occasioni mancate. Nei suoi primi quarti da ‘1000’ Darderi troverà dall’altra parte della rete lo spagnolo Rafael Jodar, n.34 del ranking e 32 del seeding, che si è sbarazzato per 6-1, 6-4 dello statunitense Learner Tien, n.21 ATP e 19esima testa di serie.

L’italo-argentino: “Il pubblico mi ha aiutato, nel primo set non stavo bene“

“E’ stata una partita molto dura, non mi sentivo bene il primo set, poi sono riuscito a girarla anche perché Zverev mi ha regalato qualcosa. La gente mi ha aiutato tanto, sono molto felice”. Queste le parole di Luciano Darderi dopo la vittoria con il tedesco.