Accesso Archivi

Accesso Archivi

giovedì 14 maggio 2026

Ultima ora

Internazionali Roma 2026, sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale: battuto Landaluce

Internazionali Roma 2026, sarà Medvedev l’avversario di Sinner in semifinale: battuto Landaluce
(AP Photo/Andrew Medichini)
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Sarà Daniil Medvedev l’avversario di Jannik Sinner nella semifinale di domani agli Internazionali d’Italia, Atp Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il russo, n.9 del mondo e testa di serie n.7, ha battuto in tre set in rimonta il giovane spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-5 al quarto match point dopo 2 ore e 24 minuti di gioco. 

© Riproduzione Riservata