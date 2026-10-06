Paramount conclude l’acquisizione di Warner Bros, a Hollywood nasce il colosso Skydance

È ufficiale: nella giornata di martedì 6 ottobre Paramount, di proprietà di Skydance, ha concluso l’acquisizione da 81 miliardi di dollari di Warner Bros. Discovery, dando vita a un nuovo colosso di Hollywood. La fusione riunisce due delle più antiche case di produzione cinematografica americane sotto un nuovo nome: Skydance. Hbo Max, con titoli che spaziano da ‘Harry Potter’ a ‘Sinners’ e reti come la Cnn si ritrovano ora sotto lo stesso tetto di Paramount+, Cbs e franchise del calibro di ‘Top Gun’ e ‘Il Padrino’. Il tutto sotto la guida del miliardario David Ellison e del suo nuovo co-CEO Ynon Kreiz. “Oggi è una giornata storica, non solo per Skydance ma per l’intero nostro settore”, ha dichiarato Ellison in un comunicato. “Non potremmo essere più entusiasti di metterci al lavoro”. Includendo i miliardi di dollari di debiti, l’acquisizione di Warner raggiunge un valore complessivo di quasi 111 miliardi di dollari.

A dicembre Warner aveva inizialmente siglato un accordo per la produzione e lo streaming con Netflix. I colossi di Hollywood hanno trascorso gran parte dell’inizio del 2026 in un acceso confronto su quale fosse la proposta migliore: i vertici di Warner hanno sostenuto ripetutamente Netflix come partner preferenziale, ma quest’ultima si è ritirata dopo che Paramount ha infine alzato la propria offerta per l’acquisizione dell’intera Warner a 31 dollari per azione. Warner e Paramount hanno siglato un accordo di fusione reciproca alla fine di febbraio.

David Ellison, CEO di Paramount Skydance (AP Photo/Chris Pizzello)

Le star di Hollywood divise sulla fusione

Hollywood ha seguito con grande attenzione la battaglia per il futuro di Warner. Dalle cerimonie di premiazione alle petizioni online, celebrità di primo piano e altri creativi hanno fatto sentire la propria voce. Ad aprile, migliaia di star del cinema, sceneggiatori, registi e altri professionisti hanno annunciato la loro “opposizione inequivocabile” alla fusione tra Paramount e Warner. Una lettera aperta – firmata, tra gli altri, da personaggi del calibro di Jane Fonda, Mark Ruffalo, Denis Villeneuve e J.J. Abrams – metteva in guardia contro la riduzione dei posti di lavoro e una “minore scelta per il pubblico negli Stati Uniti e nel resto del mondo”.

Altri hanno espresso sostegno a Paramount mentre Ellison ribadiva il proprio impegno verso il mondo del cinema. Al CinemaCon, la società ha presentato un cortometraggio promozionale, diretto da Jon M. Chu e narrato da Tom Cruise; il video si concludeva con l’attore in cima all’iconica torre idrica della Paramount, pronunciando le parole: “Il futuro è Paramount, e da qui il futuro appare davvero splendido”. Anche il regista James Cameron ha confermato con decisione il proprio sostegno a Ellison.