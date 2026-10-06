Ucraina, Zelensky lancia l'allarme: "La Russia prepara un attacco su vasta scala"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme su un possibile imminente attacco russo su vasta scala. In un video in cui si riprendeva con il cellulare il leader di Kiev ha affermato che i servizi di intelligence ucraini avrebbero ricevuto informazioni aggiornate sui preparativi di Mosca.”Vi chiedo, per favore, di stare attenti. Vi prego di prestare attenzione agli allarmi di minaccia missilistica”, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che i servizi e l’Aeronautica militare sono pronti a rispondere “nei limiti consentiti dalle nostre difese”. Zelensky non ha tuttavia specificato quando potrebbero verificarsi gli eventuali attacchi.