Darderi in semifinale agli Internazionali Roma 2026

Agli Internazionali d’Italia in corso a Roma Luciano Darderi mette a segno un’altra impresa.

Dopo aver eliminato il tedesco Alexander Zver agli ottavi, l’azzurro numero 20 al mondo fa fuori in tre set e dopo tre, lunghe ore di gioco anche il 19enne nastro nascente spagnolo Rafael Jodar.

Partita combattuta soprattutto nei primi due parziali. Darderi si porta avanti per 7-6, poi Jodar risponde infliggendogli un 5-7. Nel terzo set, invece, lo spagnolo crolla: l’azzurro si impone con un 6-0 senza storie che gli permette di approdare in semifinale, dove domani affronterà il norvegese Casper Ruud, reduce dalla vittoria contro il russo Khachanov.

A caratterizzare il match tra Darderi e Jodar è stata anche un’interruzione a causa del fumo dei fuochi di artificio arrivato dallo stadio Olimpico, dove si è giocata la finale di Coppa Italia. Il momentaneo stop è arrivato nel corso del secondo set, quando lo spagnolo conduceva per 6-5. Il fumo ha mandato in tilt il sistema di arbitraggio elettronico e così si è stati costretti alla sospensione temporanea del gioco.