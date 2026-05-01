Sinner-Fils oggi all’Atp Madrid 2026, orario e dove vederla

Jannik Sinner ha nel mirino la finale dell’Atp di Madrid 2026. Oggi, venerdì 1 maggio, sulla strada del numero 1 al mondo, dopo la nouvelle vague del tennis spagnolo, Rafael Jodar, arriva in semifinale Arthur Fils.

La new generation del tennis continua a bussare alla porta di Jannik Sinner, chiamato a far valere il suo status di numero uno al mondo contro un altro giovane a caccia di fama e gloria. Il 21enne francese è tra i tennisti più in forma del momento, come dimostra il fresco trionfo nel torneo Atp 500 di Barcellona, ma l’altoatesino, ora che è arrivato in semifinale, ha messo concretamente nel mirino il Mutua Madrid Open: un eventuale vittoria gli permetterebbe infatti di diventare il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. Ecco perché il pensiero degli imminenti Internazionali d’Italia e in prospettiva del Roland Garros in questo momento può attendere.

Chi è Arthur Fils, i precedenti

Nell’unico precedente tra i due, che risale al febbraio 2023, l’azzurro ebbe la meglio sul veloce indoor di Montpellier con il punteggio di 7-5, 6-2. Fils all’epoca era una semplice promessa, adesso è un tennista solido – è imbattuto quest’anno sulla terra battuta al pari di Sinner – che sta scalando rapidamente le gerarchie dopo l’infortunio alla schiena che ne ha condizionato pesantemente il rendimento nella seconda metà dell’anno scorso. L’arrivo di Goran Ivanisevic, ex coach di Novak Djokovic, come nuovo allenatore ha fatto il resto. La partita è in programma nella sessione pomeridiana (non prima delle 16), il francese – numero 25 del ranking – parte sfavorito ma potrà giocare con la sfrontatezza di chi non ha nulla da perdere.

Per Jannik l’ennesimo ostacolo insidioso dopo aver domato il talento di casa Jodar. “Mi piace guardare questi ragazzi, anche quando non gioco. Lui, Joao Fonseca, ma anche altri come Blockx (che a sua volta ha centrato la semi battendo Ruud, ndr) – ha ammesso la Volpe di San Candido – sono tutti molto forti. Sono i potenziali avversari del futuro e devi capire come giocano, adattarti. Ognuno è diverso e devi trovare soluzioni”. Fils rientra in questa categoria. E oltre contro il francese Sinner dovrà giocare anche contro una stanchezza che in maniera inevitabile sta presentando il conto dopo il tour de forze di questi mesi, tra il Sunshine Double e il successo di ‘casa’ a Monte Carlo. “Ho giocato molto nell’ultimo periodo, con pochi giorni di riposo. Ma allo stesso tempo voglio spingermi al limite, capire dove posso arrivare – ha confessato – Non è mai facile, ma è solo così che migliori”. E il ‘cannibale’ Sinner ha ancora intenzione di farlo.

Sinner-Fils: orario e dove vederla

Il match tra Jannik Sinner e Arthur Fils è in programma alle 16. La partita sarà visibile in tv e in streaming sui canali di Sky Sport, Now Tv e SkyGo. Alle 20 è invece in programma la seconda semifinale che vedrà di fronte il belga Alexander Blockx, classe 2005, e Alexander Zverev, numero 2 del tabellone madrileno.