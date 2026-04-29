Sinner-Jodar oggi all’Atp Madrid 2026: il match in diretta

All’Atp Madrid 2026 procede l’avventura di Jannik Sinner: dopo la vittoria agli ottavi contro Cameron Norrie, l’azzurro affronta oggi lo spagnolo Rafael Jodar, n. 42 al mondo. In palio c’è un posto in semifinale, con l’obiettivo di conquistare un trofeo che contribuirebbe ad aumentare il distacco in classifica da Carlos Alcaraz.
Parte bene lo spagnolo, che si aggiudica per 40-15 il primo game del primo set.
Inizia il quarto di finale tra i due tennisti. Il primo a servire sarà Jodar.
Match inedito quello tra Jannik Sinner e Rafael Jodar. I due non si sono mai incontrati prima d’oggi. Per lo spagnolo si tratta del primo quarto di finale in un Masters e del primo, vero confronto contro un avversario di altissimo livello, un banco di prova importante per misurare i suoi progressi.