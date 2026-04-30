Cobolli-Zverev oggi all’Atp Madrid 2026: la diretta della partita, in palio c’è un posto in semifinale

Cobolli-Zverev si sfidano ai quarti di finale dell’Atp Madrid 2026 oggi giovedì 30 aprile: per il tennista romano sono i primi quarti in un Masters 1000, dopo la strepitosa vittoria agli ottavi contro l’ex numero 1 del mondo Daniil Medvedev. Domani toccherà a Jannik Sinner che affronterà il francese Arthur Fils nella prima semifinale di giornata, dopo la vittoria contro la promessa spagnola Rafa Jodar.
Ancora un turno di battuta conservato per Flavio, con Zverev spazientito per una decisione dell’arbitro e beccato dai fischi del pubblico. 2-1.
Approccio diverso di Flavio Cobolli nel secondo set, che parte subito con il servizio al tennista romano. Nonostante qualche rischio di troppo, Flavio riesce a portare a casa il turno e ora comanda 1-0.
Inizio traumatico per Flavio Cobolli, che dopo appena 28 minuti deve concedere il primo set a Zverev. Il tedesco vince 6-1.
Timidi segnali di ripresa per Flavio Cobolli, che sotto 5-0 vince il suo primo game del set e si porta sul 5-1. Ora Zverev serve per chiudere il set.
Ancora un break di Zverev che vince anche il quarto game del primo set, e lascia Cobolli a zero.
Si apre nel peggiore dei modi la partita di Cobolli, che perde il servizio nel secondo game del primo set. Zverev avanti 2-0
Qualificato per la prima volta nei quarti di finale di un 1000 Flavio Cobolli, che se la vedrà con la testa di serie numero due Alexander Zverev, battuto un paio di settimane fa a Monaco: il bis del romano però è fissato a 3,25 contro l’1,25 del tedesco. Jannik Sinner guida anche la lavagna antepost per il titolo a Madrid, il quinto consecutivo in un Masters, traguardo mai raggiunto finora: il record del numero uno del ranking si gioca a 1,40, nettamente favorito su Sascha Zverev offerto a 7,00. Seguono Casper Ruud (9,00) e Arthur Fils (11,00), mentre la prima volta di Cobolli è data a 21,00.