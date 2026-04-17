Atp Barcellona 2026, Musetti esce ai quarti: sconfitto da Fils in due set

L’azzurro, testa di serie n°2, ha perso per 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco

Lorenzo Musetti fuori dall’Atp Barcellona 2026. L’azzurro, n°9 del ranking e testa di serie n°2 del tabellone, è stato eliminato ai quarti di finale dal francese Arthur Fils, n°30 del mondo e n°9 del main draw. Il 24enne di Carrara ha perso in due set con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 16 minuti di gioco. Sfuma così la possibilità per il toscano di raggiungere la semifinale per la quinta volta negli ultimi sei tornei disputati sulla terra battuta ed eguagliare il suo miglior risultato a Barcellona (la semifinale del 2023).

Already a year to remember 🇫🇷@ArthurFils surges into his 3rd semi-final of the season with a statement victory@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/j13qKX40HP — ATP Tour (@atptour) April 17, 2026

Musetti era considerato il favorito per il titolo

Dopo il forfait di Carlos Alcaraz a causa di un infortunio al polso, Musetti era considerato il favorito dei bookmakers per il titolo della Catalogna. Ottimo il suo inizio di torneo (nel più antico circolo di Spagna) con le vittorie sull’iberico Martin Landaluce (7-5 6-2) e il francese Corentin Moutet (6-3 6-4). Nei quarti di finale Lorenzo ha trovato un Arthur Fils solido che ha sfruttato subito le occasioni di break a disposizione sia nel primo che nel secondo parziale.

Testa a Madrid

L’azzurro è ancora a caccia della forma migliore in seguito all’infortunio rimediato agli Australian Open e da cui si è ripreso solo recentemente. La stagione sulla terra non è iniziata sotto i migliori auspici: al Masters 1000 di Monte Carlo è stato eliminato ai sedicesimi di finale dal monegasco Valentin Vacherot (per 7-6 7-5) non riuscendo così a difendere i punti conquistati lo scorso anno grazie alla finale (poi persa contro Alcaraz).

Il suo prossimo appuntamento, utile per riscattarsi, sarà il Masters 1000 di Madrid, dove ha raggiunto le semifinali nel 2024. Poi testa al torneo di casa, al Foro Italico, e infine al Roland Garros, altri due grandi palcoscenici in cui lo scorso anno si è spinto fino alle semifinali.