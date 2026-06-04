Cagliari, adesca 13enne sui social: arrestato un 38enne

Adescata sui social a 13 anni, poi gli abusi: a Cagliari un 38enne della provincia è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. L’uomo è stato portato nel carcere di Uta.

L’indagine è partita mesi fa dopo una segnalazione sulla relazione tra l’uomo e una ragazzina di Latina. La polizia postale, coordinata dal centro operativo per la sicurezza cibernetica di Cagliari, ha perquisito casa e dispositivi del 38enne. Dagli accertamenti sarebbero emersi chat, immagini e video a contenuto sessuale scambiati con la tredicenne. Secondo gli inquirenti il rapporto è iniziato online nel 2024, con messaggi, foto e videochiamate. Dopo un anno, l’uomo avrebbe raggiunto la minorenne nel Lazio. Gli incontri sarebbero continuati fino a maggio scorso. La misura cautelare è stata eseguita dagli agenti della polizia postale.