Governo, Onorato a Meloni e Vannacci: "Facciano pace col cervello"

“Il 12 giugno, venerdì, faremo la prima assemblea nazionale. Qualcuno credeva che era impossibile fare il partito degli amministratori in Italia nel centrosinistra. Mi sembra che l’abbiamo fatto, il 12 lo presentiamo, eleggeremo una direzione nazionale. Verranno Elly Schlein e Giuseppe Conte, tutti i leader del centrosinistra, sono amici”. Così l’assessore al comune di Roma Alessandro Onorato parlando, a margine dei Sustainibility Phygital Expo a Roma, della prima assemblea nazionale del nuovo soggetto politico interno al campo largo dedicato agli amministratori locali, in programma il 12 giugno a Roma. Il giorno dopo, sempre a Roma, sarà invece la volta dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, partito di Roberto Vannacci: “Il diavolo e l’acqua santa”, commenta scherzando Onorato, che poi aggiunge: “La destra in Italia è pazzesca. Hanno fallito, hanno bruciato tutte le loro promesse, riescono a fare maggioranza e opposizione tutto da soli”. “Meloni che dice che la sicurezza è migliorata in Italia, Vannacci le dice che è un PD sbiadito”, evidenzia l’assessore, che rimarca” facciano pace col cervello: o governano o fanno opposizione, oppure aspettano le elezioni politiche e fanno direttamente l’opposizione tutti insieme”.”Nel frattempo degli italiani, dei problemi problemi di chi deve tornare a casa la sera dopo aver lavorato non interessa a nessuno”, affonda ancora, “in Italia ormai la massima aspettativa per le imprese italiane è che vadano abbastanza bene da essere comprati da un fondo estero. Mi sembra la nemesi perfetta per i falsi patrioti”, conclude Onorato.