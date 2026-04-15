Alcaraz si ritira dal torneo di Barcellona, Sinner resta numero 1

Carlos Alcaraz si ritira dall’Atp 500 in corso al Real Tenis Barcelona-1899, dove ha raggiunto la finale l’anno scorso, a causa di un problema al polso. I primi allarmi erano scattati stamattina, quando lo spagnolo ha annullato l’allenamento. Senza Alcaraz in tabellone, Jannik Sinner resterà numero 1 del mondo almeno fino alla fine del Masters 1000 di Madrid, torneo al quale l’altoatesino non ha ancora fatto sapere se parteciperà. A questo punto in dubbio anche la presenza del numero al mondo all’appuntamento nella capitale spagnola.

Alcaraz: “Infortunio più serio di quanto ci aspettassimo”

“Ieri contro Virtanen dopo una risposta ho sentito che mi ha dato fastidio il polso e ho iniziato ad avvertire un dolore che, poco a poco, durante il match è andato aumentando – ha spiegato Alcaraz in una dichiarazione rilasciata in una breve conferenza stampa a cui non ha risposto alle domande dei giornalisti – Pensavo che non sarebbe peggiorata, che fosse semplicemente un fastidio dovuto allo sforzo di tutta la settimana. Ma, visti gli esami di oggi, si tratta di un infortunio un po’ più serio di quanto tutti ci aspettassimo. Come ho già detto, devo ascoltare il mio corpo, capire cosa è meglio per me e non compromettere il futuro”. Secondo le proiezioni in tempo reale del ranking ATP, Jannik ha un vantaggio di 390 punti su Alcaraz. Nessuno dei due ha punti da difendere a Madrid. A questo punto il ceco Tomas Machac è promosso ai quarti di finale senza giocare: attende il vincente del match tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev.

Roland Garros, nove azzurri nella entry list di Parigi

Nove gli italiani che figurano nelle entry list maschile e femminile del Roland Garros, il secondo Slam del 2026, in programma sulla terra rossa dell’impianto parigino intitolato a un’icona dell’aviazione dal 24 maggio al 7 giugno. Sette gli uomini entrati per classifica nel main draw maschile: Jannik Sinner (n.1 ATP), Lorenzo Musetti (9), Flavio Cobolli (16), Luciano Darderi (21), Lorenzo Sonego (66), Mattia Bellucci (79), Matteo Berrettini (91). Nella lista delle iscritte per il singolare femminile troviamo Jasmine Paolini (8 WTA) ed Elisabetta Cocciaretto (41).