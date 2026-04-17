Sinner all’Atp Madrid 2026, l’azzurro a caccia di un record incredibile

Il n°1 del mondo è atteso nella capitale spagnola. La sua partecipazione, tuttavia, è ancora in dubbio

Jannik Sinner domani dovrebbe arrivare a Madrid, dove si gioca il prossimo torneo Masters 1000 (dal 20 aprile al 3 maggio). L’azzurro, n°1 del mondo, che figura nella entry list del Mutua Open 2026, secondo i media non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua partecipazione. L’altoatesino ha vinto gli ultimi quattro Masters 1000 (Parigi, Indian Wells, Miami e Monte Carlo), arriva da mesi molto intensi e a maggio sarà atteso al Foro Italico e al Roland Garros, due grandi obiettivi della sua stagione. Molti dunque si stanno interrogando se Jannik deciderà di rinunciare alla competizione della capitale spagnola e preservarsi in vista di Roma e Parigi o se, invece, vorrà andare a caccia di ulteriori record e punti.

Il possibile record di Sinner

Sinner a Madrid avrebbe l’opportunità di siglare un record: vincere cinque Masters 1000 di fila. Impresa che non è mai riuscita a nessuno, nemmeno a Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo tra il 2015 e il 2016 vinse a Shanghai, Parigi, Indian Wells, Miami e Madrid ma non uno dopo l’altro visto che a Monte Carlo perse al secondo turno. Il 24enne di San Candido, inoltre, quest’anno non ha punti da difendere in Spagna dato che lo scorso anno non aveva partecipato al torneo madrileno. L’ultima apparizione risale al 2024 quando si ritirò ai quarti di finale contro Felix Auger-Aliassime.

In bilico la presenza di Alcaraz

In bilico anche la presenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha rimediato un infortunio al polso che sembra essere più serio del previsto. Il n°2 del mondo ha dovuto abbandonare l’Atp 500 di Barcellona e ora la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid rimane un grosso punto di domanda.

“Con molta tristezza devo tornare a casa per iniziare il recupero il prima possibile con il mio team, con i medici e il fisioterapista e cercare di stare il meglio possibile, il prima possibile”, ha detto il 22enne di El Palmar in conferenza stampa. La sua assenza, dunque, garantirebbe a Jannik punti ulteriori in ottica classifica, in modo tale da rinsaldare la prima posizione del ranking in vista di Roma e Parigi.

Nel torneo della capitale ci saranno anche altri azzurri: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Mentre tra le donne ci sarà sicuramente Jasmine Paolini.

Assente Djokovic

Grande assente Novak Djokovic. L’ex n°1 del mondo, tre volte campione a Madrid, non prenderà parte alla competizione, come ufficializzato dalla direzione del Mutua Open. “Sto continuando il mio recupero così da poter tornare presto”, ha detto sui social il fuoriclasse serbo riferendosi all’infortunio alla spalla destra. L’ultimo torneo a cui ha partecipato è stato il Masters 1000 di Indian Wells.